Зеленский: Сейчас это уже Путин должен быть заинтересован в сигналах миру, чтобы сохранить от РФ хоть что-то

Президент Владимир Зеленский считает, что уже нет смысла отправлять какие-то месседжи российскому лидеру Владимиру Путину из-за его неадекватного отношения к миру, и что именно он должен быть заинтересован в том, чтобы подать соответствующие сигналы, чтобы сохранить "хоть что-то" от своей страны и прошлого отношения к русской культуре.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом украинский лидер сказал на совместной пресс-конференции с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Он заявил, что еще в 2019 году, когда состоялась первая и последняя встреча в "нормандском" формате с участием его и Путина, Украина всячески пыталась предотвратить полномасштабное вторжение РФ.

"Тогда мы посылали максимальные месседжи президенту Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое понимание. Не дай бог будет полномасштабная война! Он говорил "такого никогда не будет", говорим всем. Он всем врал", - указал Зеленский.

Президент задался вопросом, какие месседжи теперь вообще можно отправлять Путину после того, как он "отравил нашу гражданскую спокойную жизнь, и говорит, что после Украины может пойти дальше" - в страны, которые в свое время находились под значительным влиянием Советского союза.

"Я считаю больным его отношение к миру, совершенно неадекватным. Зачем ему отправлять месседжи? Он должен быть сегодня заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа. И его государства. Поэтому это его право", - подытожил глава государства.

Напомним, что на этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что считает, что в войне России и Украины не может быть справедливого мира для всех, поскольку украинцы, которые потеряли и еще потеряют своих близких из-за нее, будут требовать лишь мести.