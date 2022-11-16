Зеленский о переговорах с Путиным: мы предлагали публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну с нами

Президент Украины Владимир Зеленский получал от западных партнеров сигналы по поводу желания российского лидера Владимира Путина провести переговоры. В ответ украинский президент заявил, что он "предлагал публичную форму".

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Об этом Зеленский сообщил 16 ноября во время пресс-конференции.

Он обратил внимание на то, что такие сигналы от Москвы Киев получал еще до деоккупации Херсона.

"Я сказал, что мы предложим публичный формат (переговоров с Путиным - Delo.ua), потому что Россия ведет войну против нас публично - слава Богу - это сначала они говорили: "Это не мы". А сегодня они ведут против нас открытую войну. И потому за кулисами я не хочу иметь с ними отношений", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что предпосылки для переговоров он уже озвучил во время выступления на саммите G20.

Отметим, что невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

К тому же, 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.