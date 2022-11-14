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В МИД ответили оккупантам: РФ не в той позиции, чтобы диктовать условия для переговоров
Мирная формула Украины остается неизменной, а Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия относительно начала переговоров.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление МИД РФ, что Россия не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требование вывести войска.
"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия", – отметил он.
Николенко подчеркнул, что мирная формула Украины остается неизменной:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- немедленное прекращение войны,
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вывод всех российских войск,
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восстановление территориальной целостности Украины,
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компенсация нанесенного ущерба,
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предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.
"В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - добавил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требования вывести войска и добавили, что "в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".
Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.
Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.