В МИД ответили оккупантам: РФ не в той позиции, чтобы диктовать условия для переговоров

Мирная формула Украины остается неизменной, а Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия относительно начала переговоров.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление МИД РФ, что Россия не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требование вывести войска.

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия", – отметил он.

Николенко подчеркнул, что мирная формула Украины остается неизменной:

немедленное прекращение войны,

вывод всех российских войск,



восстановление территориальной целостности Украины,



компенсация нанесенного ущерба,



предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.



"В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - добавил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требования вывести войска и добавили, что "в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.