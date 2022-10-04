Украина официально отказалась от каких-либо переговоров с Путиным

В ответ на попытку России аннексировать территории Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября, в котором пунктом №1 указано - "Констатировать невозможность переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным".

Указом также одобрено решение СНБО по обращению Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Решение было принято после того, как в России заявили о принятии "Л/ДНР", а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет вести переговоры с РФ, только когда там сменится президент.

Президент предупредил российских чиновников, что их может ожидать судьба "козлов отпущения", пока Владимир Путин будет оставаться во главе России.