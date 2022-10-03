Украина достойна вступления в НАТО: почему это удастся сделать

В ответ на кремлевский “шабаш” с аннексией четырех украинских областей президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. Никто не тешит себя иллюзиями, что уже завтра наше государство станет частью североатлантического сообщества, однако этот шаг действительно можно считать знаковым.

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Сотрудничество Украины и НАТО началось еще в начале обретения независимости: в 1992 году страна вступила в Совет Североатлантического сотрудничества, через два года присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". В 1997 году на саммите в Мадриде была подписана "Хартия об особом партнерстве", в рамках которой начала работу Комиссия Украина-НАТО, в штаб-квартире организации в Брюсселе появилась украинская миссия, а в Киеве – Центр информации и документации НАТО.

Все украинские президенты кроме, пожалуй, Януковича так или иначе стремились углубить евроатлантическую интеграцию. Президент Кучма в 2004 году, накануне саммита в Стамбуле, утвердил новую редакцию "Военной доктрины", где было отмечено вступление в НАТО как конечную цель.

Реальный шанс совершить евроатлантический прорыв Украина имела в 2005, когда после Оранжевой революции и победы Виктора Ющенко нам аплодировал весь мир. К сожалению, из-за несогласованности позиций политических элит и внутриполитических распрей, а также – низкого уровня поддержки населения – эти планы снова не осуществились.

Большие надежды возлагали на саммит в Бухаресте в 2008 году, когда Совет Северо-Атлантического альянса должен был дать зеленый свет присоединению Украины и Грузии, предоставив нам План действий по членству (ПДЧ). К сожалению, мы снова ничего не получили – решение было перенесено на декабрь 2008 года, а затем из-за войны в Грузии и политического кризиса в Украине отложено на неопределенный срок.

Изменение внешней политики, отдаление от ЕС и НАТО стало одной из причин очередной акции неповиновения украинцев – Революции Достоинства. Избранный после нее президент Петр Порошенко приложил немало усилий, чтобы Украина приблизилась к Альянсу, несмотря на то, что часть страны была оккупирована и аннексирована, а на Востоке продолжались боевые действия.

После победы Владимира Зеленского вопрос НАТО на время отошел на второй план. В значительной степени потому, что возможность вступления Украины в Альянс была как красная тряпка для "быка" - Российской Федерации. И, чтобы не дразнить Россию, этот вопрос вынесли за скобки. Правда, несмотря на то, что руководство Украины проигнорировало саммит НАТО в Лондоне в 2019 году, курс на евроатлантическую интеграцию был закреплен в Конституции Украины, что подтвердило неизменность нашей позиции.

Но если до войны можно было думать, что присоединение Украины к НАТО – это вопрос нескольких десятилетий, то после нападения России всем стало понятно, что медлить дальше нельзя. Украина больше не может оставаться нейтральной и внеблоковой: нам нужна серьезная защита, блок, участие в котором обезопасит от любых посягательств со стороны нашего бешеного соседа. Альтернативы НАТО в этом отношении нет. Это понимает руководство страны, основные политические силы и, что не менее важно, рядовые украинцы. Согласно последним опросам, проведенным в августе Национальным демократическим институтом и Киевским международным институтом социологии, 79% граждан нашей страны поддерживают вступление в Северо-Атлантический альянс.

Я, Григорий Козловский, возьму на себя смелость утверждать, что в этот раз нам это удастся. Весь мир восхищается, насколько храбро и упорно мы даем отпор врагу. Украинцы даже шутят, что это НАТО должно проситься в Украину, а не наоборот.

А если серьезно, то для того, чтобы стать членом НАТО, нам придется серьезно поработать. И не только над приведением наших стандартов к натовским, но и в переговорах со скептиками, которые – будем честны – не в восторге от расширения Альянса за счет Украины. Напомним, решение о расширении блока принимается консенсусом всех стран-членов. Соответственно, мы должны убедить всех до единого представителей Блока.

Радует, что у Украины есть и беспрецедентная поддержка среди некоторых стран-участниц. Недавно президенты 9 государств Центральной и Восточной Европы выступили с совместным заявлением, в котором говорится о безоговорочной поддержке евроатлантических амбиций Украины. Среди них, конечно, и Польша, которая с первых дней российской агрессии последовательно поддерживает Украину как в военном плане, так и в политическом, экономическом и гуманитарном.

Но, разумеется, есть и скептики, которые настроены не так оптимистично, как дружественная к Украине "девятка". Они совершенно резонно отмечают, что вступление в блок страны, на территории которой идет война, создает риски для самого Альянса. Однако однозначных противников присоединения к блоку Украины явно стало меньше. И сейчас украинские дипломаты должны утроить усилия, чтобы убедить наших партнеров, особенно лидеров стран Западной Европы.

Значит ли это, что уже завтра Украину примут в НАТО? Конечно, нет. Но так же нет – что процесс снова затянется на неопределенный срок. У нас есть недавний пример присоединения к Альянсу по ускоренной процедуре Швеции и Финляндии. Пришлось, конечно, поработать с Турцией, но в конце концов удалось убедить Реджепа Эрдогана, чтобы его страна не применяла право вето на расширение Блока за счет этих двух стран. А пока продолжаются технические формальности вступления Швеции и Финляндии в НАТО, им предоставили беспрецедентные гарантии безопасности.

Подобные гарантии должна получить и Украина – независимо от того, когда будет принято решение о ее вступлении в НАТО. Кроме того, мы рассчитываем на значительное увеличение поставок новейшего вооружения – это в интересах не только нашего государства, которое восьмой месяц мужественно противостоит врагу, но и всей Европы.

Украина показала готовность выполнить все условия для присоединения к самому мощному в мире оборонному блоку. Вопрос, сможем ли мы найти аргументы для скептиков внутри Альянса, все еще сомневающихся в том, что Украина должна стать членом НАТО? Думаю, аргумент здесь один: сегодня именно в Украине решается будущее евроатлантического пространства, поскольку безопасность Европы невозможна без победы Украины.