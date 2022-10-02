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Президенты девяти стран-членов НАТО поддержали вступление Украины в альянс
Главы девяти государств, являющихся членами Организации Североатлантического договора, выступили с общим заявлением, в котором поддержали вступление Украины в НАТО.
Документ был опубликован на официальном сайте президента Польши.
Заявление подписали следующие президенты:
- Чехии Милош Земан;
- Эстонии Алар Карис;
- Латвии Эгилс Левитс;
- Литвы Гитанаса Науседа;
- Северной Македонии Стево Пендаровской;
- Черногории Мило Джуканович;
- Польши Анджей Дуда;
- Румынии Клаус Иоганнис;
- Словакии Зузана Чапутова.
В заявлении говорится, что лидеры указанных государств выразили поддержку решению Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины в НАТО и призвали военный союз существенно увеличить военную помощь Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, подписавшиеся заявления осудили незаконную аннексию территорий Украины Российской Федерацией.
"Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного вывода войск из всех оккупированных территорий и призываем всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине. Все совершающие преступления агрессии должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - говорится в заявлении.
Таким образом, уже 10 стран НАТО поддерживают вступление Украины в альянс — Канада также выступала "за", о чем заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Кроме того, Германия поприветствовала решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что решение о принятии нового члена должно приниматься всеми странами Североатлантического альянса.
В настоящее время заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО направляется в Брюссель, сообщила в эфире общенационального телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Обращение уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и страны-союзники", - сообщила Стефанишина.
Источник фото: ua.depositphotos.com