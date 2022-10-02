Президенты девяти стран-членов НАТО поддержали вступление Украины в альянс

Главы девяти государств, являющихся членами Организации Североатлантического договора, выступили с общим заявлением, в котором поддержали вступление Украины в НАТО.

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Документ был опубликован на официальном сайте президента Польши.

Заявление подписали следующие президенты:

Чехии Милош Земан;

Эстонии Алар Карис;

Латвии Эгилс Левитс;

Литвы Гитанаса Науседа;

Северной Македонии Стево Пендаровской;

Черногории Мило Джуканович;

Польши Анджей Дуда;

Румынии Клаус Иоганнис;

Словакии Зузана Чапутова.

В заявлении говорится, что лидеры указанных государств выразили поддержку решению Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины в НАТО и призвали военный союз существенно увеличить военную помощь Украине.

Кроме того, подписавшиеся заявления осудили незаконную аннексию территорий Украины Российской Федерацией.

"Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного вывода войск из всех оккупированных территорий и призываем всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине. Все совершающие преступления агрессии должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - говорится в заявлении.

Таким образом, уже 10 стран НАТО поддерживают вступление Украины в альянс — Канада также выступала "за", о чем заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Кроме того, Германия поприветствовала решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что решение о принятии нового члена должно приниматься всеми странами Североатлантического альянса.

В настоящее время заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО направляется в Брюссель, сообщила в эфире общенационального телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Обращение уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и страны-союзники", - сообщила Стефанишина.

Источник фото: ua.depositphotos.com