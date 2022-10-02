Президенти дев'ятьох країн-членів НАТО підтримали вступ України до альянсу

Очільники дев'яти держав, що є членами Організації Північноатлантичного договору, виступили зі спільною заявою, в якій підтримали вступ України до НАТО.

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Документ опублікували на офіційному сайті президента Польщі.

Заяву підписали наступні президенти:

Чехії Мілош Земан;

Естонії Алар Каріс;

Латвії Егілс Левітс;

Литви Гітанас Науседа;

Північної Македонії Стево Пендаровський;

Чорногорії Міло Джуканович;

Польщі Анджей Дуда;

Румунії Клаус Йоганніс;

Словаччини Зузана Чапутова.

У заяві сказано, що лідери вказаних держав висловили підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в НАТО та закликали воєнний союз істотно збільшити військову допомогу Україні.

Крім того, підписанти заяви засудили незаконну анексію територій України Російською Федерацією.

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного виведення військ з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом", — йдеться у заяві.

Таким чином вже 10 країн НАТО підтримують вступ України до альянсу — Канада також виступала "за", про що заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Крім того, Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. При цьому міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт звернула увагу, що рішення щодо прийняття нового члена має ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.

В цей час заявка України про прискорений вступ до НАТО прямує до Брюсселя, повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону віцепрем'єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Звернення вже на шляху до Брюсселя, все оформлено, воно вже найближчим часом надійде до штаб-квартири та країн-союзників", - повідомила Стефанішина.

Джерело фото: ua.depositphotos.com