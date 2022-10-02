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Президенти дев'ятьох країн-членів НАТО підтримали вступ України до альянсу
Очільники дев'яти держав, що є членами Організації Північноатлантичного договору, виступили зі спільною заявою, в якій підтримали вступ України до НАТО.
Документ опублікували на офіційному сайті президента Польщі.
Заяву підписали наступні президенти:
- Чехії Мілош Земан;
- Естонії Алар Каріс;
- Латвії Егілс Левітс;
- Литви Гітанас Науседа;
- Північної Македонії Стево Пендаровський;
- Чорногорії Міло Джуканович;
- Польщі Анджей Дуда;
- Румунії Клаус Йоганніс;
- Словаччини Зузана Чапутова.
У заяві сказано, що лідери вказаних держав висловили підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в НАТО та закликали воєнний союз істотно збільшити військову допомогу Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, підписанти заяви засудили незаконну анексію територій України Російською Федерацією.
"Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного виведення військ з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом", — йдеться у заяві.
Таким чином вже 10 країн НАТО підтримують вступ України до альянсу — Канада також виступала "за", про що заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Крім того, Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. При цьому міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт звернула увагу, що рішення щодо прийняття нового члена має ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.
В цей час заявка України про прискорений вступ до НАТО прямує до Брюсселя, повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону віцепрем'єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Звернення вже на шляху до Брюсселя, все оформлено, воно вже найближчим часом надійде до штаб-квартири та країн-союзників", - повідомила Стефанішина.
Джерело фото: ua.depositphotos.com