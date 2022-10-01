Рішення України про вступ до НАТО стало несподіванкою для США, — Politico

Подача Україною заявки в НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джозефа Байдена. В Білому дому непокоються, що після вступу України в альянс війна одразу ж перетвориться у протистояння між НАТО і РФ. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на американських чиновників.

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Уточнюємо, що видання направило в Білий дім запит на коментар щодо рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Однак спікер Ненсі Пелосі відмовилася чітко схвалити рішення України, але сказала, що підтримує "гарантії безпеки" для Києва.

"Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я був би за те, щоб вони мали гарантію безпеки", — сказала Пелосі.

Видання зазначає, що питання вступу України до НАТО є непростим для США, тому що 5 стаття Північноатлантичного договору передбачає участь країн-членів НАТО у відображенні агресії проти будь-якого союзника. Незважаючи на підтримку України у різних формах, Вашингтон прагне уникнути війни з Росією.

Крім того, радник президента США Салліван заявив, що заявку України на вступ до НАТО слід розглядати "іншим часом": "Зараз, на наш погляд, найкращим шляхом підтримки України є практична підтримка на місцях, процес у Брюсселі слід розпочати іншим часом".

Зазаначимо, що Латвія, Литва та Естонія (члени НАТО) вже виступили за якнайшвидше прийняття України у члени Північноатлантичного альянсу.

Крім того, Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. При цьому міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт звернула увагу, що рішення щодо прийняття нового члена має ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.