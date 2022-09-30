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Країни Балтії спільно підтримали прийом України до НАТО
Латвія, Литва та Естонія виступають за якнайшвидше прийняття України у члени Північноатлантичного альянсу. Про це синхронно написали у своїх Twitter-акаунтах міністри закордонних справ Едгар Рінкевич, Габріелюс Ландсбергіс та Урмас Рейнсалу.
"Балтійські друзі України повністю підтримують прийом України до НАТО якнайшвидше. Надихаюча хоробрість України може лише зміцнити наш союз", - сказано в короткій спільній заяві.
Нагадаємо, що раніше у п'ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про рішення української влади подати заявку на членство України в НАТО у прискореному порядку.
Він, зокрема, зазначив, що приклад Фінляндії та Швеції показує, що таке приєднання до НАТО, без Плану дій щодо членства, є можливим, проте Україні все одно необхідно отримати згоду всіх 30 країн-членів союзу на її приєднання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У зв'язку з цим президент зазначив, що поки відбуватиметься таке узгодження, Україна пропонує реалізувати її пропозиції щодо гарантій безпеки для неї та всієї Європи згідно з Київським договором безпеки, розробленим та представленим партнерам України.
У свою чергу генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, виступивши ввечері 30 вересня, ніяк не коментував цю пропозицію, лише констатувавши, що Україна має повне право подати заявку на членство в НАТО, двері якого "залишаються відчиненими".
Самі ж балтійські країни увійшли до НАТО під час його найбільшого розширення у 2004 році: тоді до організації приєдналися також Болгарія, Румунія, Словаччина та Словенія. З квітня 2009 року членами альянсу стали також Албанія та Хорватія, у червні 2017 року – Чорногорія, а в березні 2020 року – Північна Македонія.
Джерело фото: ua.depositphotos.com