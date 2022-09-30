Країни Балтії спільно підтримали прийом України до НАТО

Латвія, Литва та Естонія виступають за якнайшвидше прийняття України у члени Північноатлантичного альянсу. Про це синхронно написали у своїх Twitter-акаунтах міністри закордонних справ Едгар Рінкевич, Габріелюс Ландсбергіс та Урмас Рейнсалу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Балтійські друзі України повністю підтримують прийом України до НАТО якнайшвидше. Надихаюча хоробрість України може лише зміцнити наш союз", - сказано в короткій спільній заяві.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про рішення української влади подати заявку на членство України в НАТО у прискореному порядку.

Він, зокрема, зазначив, що приклад Фінляндії та Швеції показує, що таке приєднання до НАТО, без Плану дій щодо членства, є можливим, проте Україні все одно необхідно отримати згоду всіх 30 країн-членів союзу на її приєднання.

У зв'язку з цим президент зазначив, що поки відбуватиметься таке узгодження, Україна пропонує реалізувати її пропозиції щодо гарантій безпеки для неї та всієї Європи згідно з Київським договором безпеки, розробленим та представленим партнерам України.

У свою чергу генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, виступивши ввечері 30 вересня, ніяк не коментував цю пропозицію, лише констатувавши, що Україна має повне право подати заявку на членство в НАТО, двері якого "залишаються відчиненими".

Самі ж балтійські країни увійшли до НАТО під час його найбільшого розширення у 2004 році: тоді до організації приєдналися також Болгарія, Румунія, Словаччина та Словенія. З квітня 2009 року членами альянсу стали також Албанія та Хорватія, у червні 2017 року – Чорногорія, а в березні 2020 року – Північна Македонія.

Джерело фото: ua.depositphotos.com