Страны Балтии совместно поддержали прием Украины в НАТО

Латвия, Литва и Эстония выступают за скорейшее принятие Украины в члены Североатлантического альянса. Об этом синхронно написали в своих Twitter-аккаунтах министры иностранных дел Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу.

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"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают прием Украины в НАТО как можно быстрее. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз", - сказано в коротком совместном заявлении.

Напомним, что ранее в пятницу президент Владимир Зеленский объявил о решении украинских властей подать заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Он, в частности, указал, что пример Финляндии и Швеции показывает, что такое присоединение к НАТО, без Плана действий по членству, является возможным, однако Украине все равно необходимо добиться согласия всех 30 стран-членов союза на ее присоединение.

В связи с этим президент отметил, что пока будет происходить такое согласование, Украина предлагает реализовать ее предложения по гарантиям безопасности для нее и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности, разработанному и представленному партнерам Украины.

В свою очередь, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступив вечером 30 сентября, никак не комментировал это предложение, лишь констатировав, что Украина имеет полное право подать заявку на членство в НАТО, двери которого "остаются открытыми".

Сами балтийские страны вошли в НАТО в ходе его крупнейшего расширения в 2004 году: тогда к организации присоединились также Болгария, Румыния, Словакия и Словения. С апреля 2009 членами альянса стали также Албания и Хорватия, в июне 2017 года - Черногория, а в марте 2020 года - Северная Македония.

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