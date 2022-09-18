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Более 70% американцев поддерживают вступление Украины в НАТО — опрос
Результаты опроса Chicago Council Surveys показали, что трое из четырех американцев (73%) поддерживают принятие Украины в Организацию Североатлантического договора, а две трети (67%) выступают за вступление Грузии в альянс.
Вступление Украины в НАТО поддерживают как демократы, так и представители республиканцев, но среди первых процент поддержки больше.
Отметим, что 76% респонденте " за " вступление Финляндии и Швеции в альянс — эти страны уже официально приглашены в НАТО.
"В этих случаях демократы с большей вероятностью поддержат расширение НАТО, хотя значительное большинство республиканцев и независимых поддерживают принятие всех указанных стран", - подытожили исследователи, проводившие опрос.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен признал, что альянс допустил ошибку, не предоставив Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году. По его словам, этот раскол внутри НАТО дал неверный сигнал президенту РФ Владимиру Путину, спустя несколько месяцев после этого в августе 2008 года напавшему на Грузию.
Источник фото: ua.depositphotos.com