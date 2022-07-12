Украина стала ассоциированным членом технологического сотрудничества НАТО

Украина вошла в программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Соответствующее решение приняли по итогам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Минобороны.

Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО в вопросе взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

Офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны представили потенциал Украины на заседании MIP Steering Group, пользуясь примером украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта". Этот проект с 2016 года разрабатывается украинскими военными ИТ-специалистами, а с 2019 года к работе подключились специалисты MIP.

"Украине уже сообщили о членстве официальными дипломатическими каналами. Также флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP. В своем письме представители NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff отмечают, что это событие является хорошим примером сотрудничества Украины с НАТО и странами-членами альянса, в частности, в рамках проекта NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project", — резюмировали в Минобороны.

Ранее стало известно, что Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.