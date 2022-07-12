Україна стала асоційованим членом технологічної співпраці НАТО

Україна увійшла до програми взаємосумісності (MIP), яка реалізує технологічну співпрацю армій держав-членів НАТО. Відповідне рішення ухвалили за підсумками голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group.

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає пресслужба Міноборони.

Україна отримала право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО щодо взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

Офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони представили потенціал України на засіданні MIP Steering Group, використовуючи приклад української системи ситуаційної поінформованості "Дельта". Цей проєкт із 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями, а з 2019 року до роботи підключилися спеціалісти MIP.

"Україну вже повідомили про членство офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений до шаблону оформлення всіх документів MIP. У своєму листі представники NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО та країнами-членами альянсу, зокрема, у рамках проекту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project", - резюмували у Міноборони.

Раніше стало відомо, що Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.