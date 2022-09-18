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Понад 70% американців підтримують вступ України до НАТО — опитування

Понад 70% американців підтримують вступ України до НАТО — опитування

Результати опитування Chicago Council Surveys показали, що троє з чотирьох американців (73%) підтримують прийняття України до Організації Північноатлантичного договору, а дві третини (67%) кажуть, те саме щодо Грузії.

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Вступ України в НАТО підтримують як демократи, так і представники республіканців, але серед перших відсоток підтримки більший.

Зазначимо, що 76% респонденті "за" вступ Фінляндії та Швеції до альянсу цих країн вже офіційно запросили до НАТО.

Фото 2 — Понад 70% американців підтримують вступ України до НАТО — опитування

"У цих випадках демократи з більшою ймовірністю підтримають розширення НАТО, хоча значна більшість республіканців і невизначених підтримують прийняття всіх вказаних країн", — підсумували дослідники, які проводили опитування.

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен визнав, що альянс припустився помилки, не надавши Україні та Грузії ПДЧ у 2008 році. За його словами, цей розкол усередині НАТО дав невірний сигнал президентові РФ Володимиру Путіну, який за кілька місяців після цього в серпні 2008 року напав на Грузію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан