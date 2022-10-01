Решение Украины о вступлении в НАТО стало неожиданностью для США, — Politico

Подача Украиной заявки в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джозефа Байдена. В Белом доме беспокоятся, что после вступления Украины в альянс война сразу превратится в противостояние между НАТО и РФ. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

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Уточняем, что издание направило в Белый дом запрос на комментарий по поводу решения Украины подать заявку на вступление в НАТО. Однако спикер Нэнси Пелоси отказалась четко одобрить решение Украины, но сказала, что поддерживает "гарантию безопасности" для Киева.

"Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выигрываем эту войну. Но я была бы за то, чтобы они имели гарантию безопасности", — сказала Пелоси.

Издание отмечает, что вопрос вступления Украины в НАТО непростой для США, потому что 5 статья Североатлантического договора предусматривает участие стран-членов НАТО в отражении агрессии против любого союзника. Несмотря на поддержку Украины в разных формах, Вашингтон стремится избежать войны с Россией.

Кроме того, советник президента США Салливан заявил, что заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать "в другое время": "Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддержки Украины - практическая поддержка на местах, процесс в Брюсселе следует начать в другое время".

Отметим, что Латвия, Литва и Эстония (члены НАТО) уже выступили за скорейшее принятие Украины в члены Североатлантического альянса.

Кроме того, Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что решение о принятии нового члена должно приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.