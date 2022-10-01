Зеленський закликав російських можновладців "вирішити проблему" з Путіним, аби не стати цапами-відбувайлами

Президент Володимир Зеленський попереджає російських можновладців, що їх може чекати доля "цапів-відбувайлів" допоки Володимир Путін залишатиметься на чолі Росії. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Вони там уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів... Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна поверне під свій контроль усі окуповані території - як ті, то анексію яких було оголошено напередодні, так і Кримський півострів, анексований в 2014 році.

"Усюди буде наш прапор. Буде й покарання для тих, хто скоїв цей злочин агресії проти нашої незалежної держави. 1 жовтня 76 років тому завершив роботу Нюрнберзький трибунал. Багато в чому саме той процес заклав основи сучасного світу – правові основи справедливості. Усе те, що рашизм намагається зруйнувати. Тож неминуче відбудеться і ще один трибунал, який поставить крапку в карʼєрах усіх, хто відповідальний за цю російську "спецоперацію" проти міжнародного устрою", - сказав він.

Зеленський зазначив, що поки невідомо, в який день це відбудеться, але висловив впевненість, що це станеться обовʼязково, "а за ним буде день вироку для рашистів".

Зазначимо, що в суботу глава Чечні Рамзан Кадиров публічно розкритикував дії російської армії, яка залишила місто Лиман Донецької області, звинувативши у цьому командувача Центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна, який раніше "отримав зірку Героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було".