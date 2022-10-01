Зеленский призвал российские власти "решать проблему" с Путиным, чтобы не становиться козлами отпущения

Президент Владимир Зеленский предупреждает российских чиновников, что их может ожидать судьба "козлов отпущения", пока Владимир Путин будет оставаться во главе России. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

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"Они там уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах каких-то генералов... Это первый колокольчик, который стоит услышать на всех уровнях российской власти. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина вернет под свой контроль все оккупированные территории - как те, аннексия которых была объявлена накануне, так и Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году.

"Везде будет наш флаг. Будет и наказание для тех, кто совершил это преступление агрессии против нашего независимого государства. 1 октября 76 лет назад завершил работу Нюрнбергский трибунал. Во многом именно этот процесс заложил основы современного мира – правовые основы справедливости. Все то, что рашизм пытается разрушить. Так что неизбежно состоится и еще один трибунал, который поставит точку в карьерах всех, кто ответственен за эту российскую "спецоперацию" против международного устройства", - сказал он.

Зеленский отметил, что пока неизвестно, в какой день это произойдет, но выразил уверенность, что это произойдет обязательно, "а за ним будет день приговора для рашистов".

Отметим, что в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров публично раскритиковал действия российской армии, покинувшей город Лиман Донецкой области, обвинив в этом командующего Центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина, ранее "получившего звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было".