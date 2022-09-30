"Выход на границы 1991 года будет первым этапом": Буданов спрогнозировал сроки окончания войны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявляет, что война России против Украины закончится до лета следующего года. Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире национального телемарафона.

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В частности, телеведущая спросила Буданова о возможностях и наличии политической воли руководства Украины ликвидировать обстрелы пограничных районов, в частности, Харькова, с территории России.

"Все, что возможно, военно-политическое руководство сейчас делает. Надо понимать, что мы в определенной степени немного ограничены в средствах дальнего поражения по той причине, что мы ведем войну уже 8 лет, и все то, что было у нас в достаточном количестве, за это время в значительной степени использовано. Бить в определенных случаях даже нечем на такие дистанции сейчас", - заявил тот.

Однако, по словам Буданова, Украина постоянно перевооружается, хотя, в общем-то, это долгий процесс, о чем нужно "сказать откровенно". В то же время он спрогнозировал, что война должна закончиться через несколько месяцев, и такие обстрелы "долго не будут иметь место".

"Вообще эта война уже не столь долгое время будет продолжаться, скоро это закончится... Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, с выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", - заявил он.

При этом руководитель военной разведки напомнил, что его предварительные прогнозы о ходе войны за последние месяцы сбылись, и поэтому он не боится давать следующие.

"Я никогда не говорил о "двух-трех неделях". Если вы помните мои высказывания, где-то в конце мая я рассказал алгоритм действий, как будет происходить. Я тогда прямо сказал, что июнь месяц для нас, к сожалению, будет нехороший, будем немного терять, в июле будет условный застой такой, в августе начнем понемногу движение на восстановление своей территории, которое будет понятно всем, любому рядовому гражданину", - указал он.

По словам Буданова, украинская армия окажется в Крыму даже не в середине 2023 года, как спрогнозировал накануне американский генерал Бен Ходжес, а раньше.

"Я считаю, что это будет не летом, а до конца весны. Возможно, немного раньше. Здесь в днях можно ошибаться, в алгоритме – нет", - добавил начальник ГУР Минобороны.