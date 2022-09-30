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"Вихід на кордони 1991 року буде першим етапом": Буданов спрогнозував строки закінчення війни
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявляє, що війна Росії проти України закінчиться до літа наступного року. Про це він заявив у інтерв'ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі національного телемарафону.
Зокрема, телеведуча спитала Буданова про можливості та наявність політичної волі керівництва України ліквідувати обстріли прикордонних районів, зокрема Харкова, з території Росії.
"Все, що можливо, військово-політичне керівництво зараз робить. Треба розуміти, що ми певною мірою трошки обмежені в засобах дальнього ураження по тій причині, що ми ведемо війну вже 8 років, і все те, що було у насв достатній кількості, за цей час значною мірою використано. Бити в певних випадках навіть нема чим на такі дистанції зараз", - заявив той.
Однак, за словами Буданова, Україна постійно переозброюється, хоча загалом це довгий процес, про що треба "сказати відверто". Натомість він спрогнозував, що війна має скінчитися за декілька місяців, і такі обстріли "довго не будуть мати місце".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Взагалі ця війна вже не такий довгий час буде продовжуватися, скоро це закінчиться... Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, з виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік", - заявив він.
При цьому керівник військової розвідки нагадав, що його попередні прогнози щодо перебігу війни за останні місяці збулися, і тому він не боїться давати наступних.
"Я ніколи не казав про "два-три тижні". Якщо ви пам'ятаєте мої вислови, десь в кінці травня я розповів алгоритм дій, як буде відбуватися. Я тоді прямо сказав, що червень місяць для нас, на жаль, буде негарний, будемо трошки втрачати, в липні буде умовний застій такий, в серпні почнемо потрошки рух на відновлення своєї території, які будуть зрозуміли всім, будь-якому пересічному громадянину", - вказав він.
За словами Буданова, українська армія опиниться в Криму навіть не в середині 2023 року, як спрогнозував напередодні американський генерал Бен Годжес, а раніше.
"Я вважаю, що це буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше. Тут в днях можна помилятися, в алгоритмі - ні", - додав начальник ГУР Міноборони.