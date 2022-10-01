Украинский флаг уже в Лимане – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные находятся в городе Лиман Донецкой области, хотя там еще продолжаются боевые действия. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Вот Россия устроила фарс на Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как якобы референдум. Что-то там изображали, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты это все снимали в той части Донбасса, которую они контролировали. А сейчас там украинский флаг", – отметил президент.

Он указал, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе "стало больше", а через неделю станет еще больше, что не стыкуется с заявлением России о том, что Донецкая область является ее территорией.

"А что же тогда псевдореферендум? Это что, какие-то две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Два поселка Торское? Украинское движение будет продолжаться. Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше", - заявил Зеленский.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр ранее в субботу также подтвердила, что в Лимане идут бои, но призвала сдержаться и не писать о ходе событий там.

"Удержаться и не писать в "Фейсбуке" значительно проще, чем нашим сейчас там. Сдержитесь. Генштаб не забудет сообщить тогда, когда будет для вас информация", - призвала она.

При этом Министерство обороны России перед этим официально сообщило, что "в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи".

В украинском же Минобороны вечером, указывая, что Вооруженные силы Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, добавили и что "российская группировка окружена", не приводя подробностей.

При этом еще накануне в Офисе президента заявляли, что она действительно взята в "котел" Вооруженными силами Украины. В частности, об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, а также сам руководитель офиса Андрей Ермак, опубликовавший фото котла над горящими дровами.

В субботу же вечером заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко уже опубликовал видео с украинскими военными возле горсовета в Лимане.