Зеленский подтвердил освобождение Ямполя под Лиманом

Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение украинскими военными поселка Ямполь Лиманской общины Донецкой области. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла! Это очень важно", – сказал глава государства.

В частности, он особо отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады "за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях".

"А также наших военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя. Спасибо и подразделениям нашей разведки - ГУР МО, а также Службы безопасности Украины", - добавил президент.

Отметим, что согласно многочисленным сообщениям в соцсетях и от военных экспертов, в последние несколько дней украинская армия деоккупировала большинство территории Лиманской городской общины (охватывает весь бывший Лиманский район, самый северный в Донецкой области), окружив группировку оккупационных российских войск в самом городе Лиман.

В Офисе президента ранее в пятницу подтвердили, что он действительно взят в "котел" Вооруженными силами Украины. В частности, об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, а также сам руководитель офиса Андрей Ермак, опубликовавший фото котла над горящими дровами.