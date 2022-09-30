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ВСУ фактически окружили российскую группировку в районе Лимана — ISW
Вооруженные силы Украины, вероятно, завершают окружение российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи, которые поддерживали российские войска в районе Дробышево-Лиман.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) по итогам последнего боевого дня, 29 сентября.
По данным Института изучения войны, украинские военные прорвали оборону оккупантов под Ставками и отрезали россиянам проход к дороге Сватово-Лиман – основной линии связи, поддерживающей ее группировку в самом Лимане.
В обзоре отмечается, что украинские войска атакуют Лиман по трем направлениям. Российская группировка фактически в полном окружении. ISW со ссылкой на неназванного российского так называемого "военного" сообщает, что российские силы в Лимане не успели получить подкрепление и, вероятно, уже не получат.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее аналитики допускали, что поражение российских войск на Лимане приведет к еще большему снижению боевого духа россиян, потому что они информационно не готовы к такому сценарию развития событий.
Также в ISW отмечают, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.