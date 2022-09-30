ЗСУ фактично оточили російське угруповання у районі Лимана — ISW

Збройні сили України, ймовірно, завершують оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримували російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

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Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками останнього бойового дня, 29 вересня.

За даними Інституту вивчення війни, українські військові прорвали оборону окупантів під Ставками та відрізали росіянам прохід до дороги Сватово-Лиман – основної лінії зв'язку, що підтримує її угруповання у самому Лимані.

В огляді зазначається, що українські війська атакують Лиман з трьох напрямків. Російська угруповання фактично в повному оточенні. ISW з посиланням на неназваного російського так званого "військора" повідомляє, що російськи сили в Лимані не встигли отримати підкріплення і, ймовірно, вже не отримають.

Раніше аналітики допускали, що поразка російських військ біля Лиману призведе до ще більшого зниження бойового духу росіян, тому що вони інформаційно не готові до такого сценарію розвитку подій.

Також в ISW зазначають, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.