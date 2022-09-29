Армія РФ ризикує потрапити в котел під Лиманом, - ISW

Збройні сили України майже взяли Лиман в оточення, таким чином велике угрупування армії РФ, що діє там, ризикує потрапити в котел.

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Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що ЗСУ посунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і вже можуть завдати удару по позиціях росіян на даній ділянці.

"Крах Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західній частині Луганської областей і може дати змогу українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та на ділянці Сєвєродонецьк-Лисичанськ", - зазначають в ISW.

Там зауважують, що військове керівництво РФ не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту.

Аналітики допускають, що поразка російських військ біля Лиману призведе до ще більшого зниження бойового духу росіян, тому що вони інформаційно не готові до такого сценарію розвитку подій.

В ISW підкреслюють, що майбутні успіхи України в критично важливих районах Донецької та Луганської областей може посіяти розбрат між російськими військами та їхнім командуванням.

Раніше в ISW повідомляли, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.