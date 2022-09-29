Армия РФ рискует попасть в котел под Лиманом, - ISW

Вооруженные силы Украины почти взяли Лиман в окружение, таким образом большая действующая там группировка армии РФ рискует попасть в котел.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что ВСУ подвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и уже могут нанести удар по позициям россиян на данном участке.

"Крах Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западной части Луганской областей и может дать возможность украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск", - подчеркивают в ISW.

Там отмечают, что военное руководство РФ не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта.

Аналитики допускают, что поражение российских войск на Лимане приведет к еще большему снижению боевого духа россиян, потому что они информационно не готовы к такому сценарию развития событий.

В ISW подчеркивают, что будущие успехи Украины в критически важных районах Донецкой и Луганской областей может посеять раздор между российскими войсками и их командованием.

Ранее в ISW сообщали, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.