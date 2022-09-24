Путин не разрешил армии РФ отступить из Херсона, - The New York Times

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин после унижения своей армии в Харьковской области лично занимается стратегическим планированием войны против Украины. Он отклонил просьбу генералов и командиров отвести войска из Херсона, опасаясь очередного поражения.

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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве, знакомых с разведывательной информацией.

Отмечается, что командование РФ считает, что организованный уход из Херсона поможет сохранить технику и солдат в случае масштабного наступления ВСУ на Херсонщину.

Издание напоминает, что российская группировка отрезана от основных сил российской армии Днепром, что ухудшает моральный дух российских войск.

Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным поражением Путина в войне, и принес бы Украине вторую великую победу за последний месяц.

Издание подчеркивает, что деоккупация Херсона, – который россияне захватили первым в начале войны и остается единственным оккупированным областным центром Украины, – была бы большим достижением для ВСУ.

Но Путин поставил генералов перед фактом, что теперь он будет принимать стратегические решения по дальнейшему ходу вторжения. Это вызвало недовольство высшего командного состава.

Как сообщает The New York Times, военные изначально скептически относились к первоначальному стратегическому плану войны и быстрому захвату Киева. Они считали, что для этого нужно гораздо больше солдат и техники.

Путин требует от своих генералов военной стратегии без дальнейших отступлений. Именно поэтому был издан указ о начале мобилизации после упорных просьб командования армии РФ, ведь для последующей войны нужно новое "пушечное мясо".

Отметим, ранее в Институте изучения войны сообщалось, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.