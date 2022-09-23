ВСУ установили контроль над селом Яцковка на левом берегу Оскола

В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над селом Яцковка Лиманской общины Донецкой области. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

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Кроме того, он сообщил, что на Донбассе были обстреляны из артиллерии позиции ВСУ возле населенных пунктов Яцковка, Александровка, Щурово, Райгородок, Николаевка, Озерное, Серебрянка, Белогорка, Спорное и Ивано-Дарьевка.

Авиаудары пришлись по районам населенных пунктов Яцковка, Александровка, Студенок, Северск, Белогоровка и Спорное. В Краматорске и Славянске нанесены ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры, возле Александровки и Ивано-Дарьевки – по позициям ВСУ.

В районе Бахмута ситуация, по словам Громова, остается сложной, однако контролируемой: противник продолжает ведение наступательных действий с целью вытеснения украинских подразделений с занятых позиций западнее села Берестовое, населенных пунктов Бахмутское, Зайцево, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка, Майорск и с целью окружения Бахмута.

По словам представителя Генштаба, оккупанты нанесли авиаудары в районах Соледара, Бахмута, Майорска и Зайцева. Зато он заявил, что благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад удалось восстановить ранее утраченные позиции в районе южнее Бахмута.

На Авдеевском и Новопавловском направлении противник вел наступательные действия с целью вытеснения украинских военных и овладения населенными пунктами Невельское, Новомихайловка, нанес авиаудары в районах Каменки, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Владимировки и Великой Новоселки.

Нанесены и ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры станции Мерцалово, города Покровск и поселка Удачное, а также по позициям ВСУ в районах поселка Водяное и города Угледар.

На Запорожском направлении россияне нанесли авиаудары в районах Времовки, Степного, Ольговского, Полтавки, Новоселки и Малой Токмачки.

Обстановку на Николаевском направлении в Генштабе охарактеризовали как стабильную и контролируемую. Отмечено, что противник пытается массированным применением артиллерии и проведением контратак за счет резервов вытеснить украинские подразделения с занятых позиций, но успеха не имеет.

Ракетные удары нанесены по Николаеву, районам населенных пунктов Доброе, Александровка, а в Херсонской области зафиксированы авиаудары в районах Миролюбовки, Высокополья, Архангельского, Белогорки, Сухого Ставка, а также Безыменного Николаевской области.

В Харьковской области войска РФ предприняли попытки наступления на направлению города Купянск и соседних поселков Купянск-Узловой и села Подолы, но успеха не имел.

В приграничных районах враг нанес удары из минометов, артиллерии и танков по районам Казачьей Лопани, Дергачей, сел Гоптовка и Стрелеча, ракетные удары у села Пришиб Балаклейского района и по дамбе Печенежского водохранилища. Также обстреляны позиции ВСУ возле Харькова и села Гусинка Купянского района.