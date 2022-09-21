Ракеты РФ разрушили верхний шлюз дамбы Печенежского водохранилища: в ОВА говорят, что угрозы затопления нет

В результате двух ракетных ударов 21 сентября был разрушен верхний шлюз дамбы Печенежского водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram-канале ответственный за вопросы инфраструктуры заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Рашисты нанесли два ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью, жертв и пострадавших нет. Нашим специалистам не впервые преодолевать подобные последствия "русского мира". Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге", - написал он.

По словам Тимошенко, ситуация контролируемая и "все будет оперативно восстановлено". В том же заверил в Telegram и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, уже посетивший место попадания.

"Вместе со специалистами осмотрели Печенежскую дамбу в Чугуевском районе, по которой российские оккупанты уже неоднократно наносили ракетные удары. Сегодня зафиксировали попадание в дамбу двух ракет. Поврежден верхний шлюз. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специалисты ликвидируют последствия обстрелов. Ситуация на дамбе полностью контролируемая. Угрозы прорыва дамбы и затопления территорий нет", - заявил он.

Как отметил руководитель области, сейчас делается все, чтобы восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в максимально короткие сроки.

Напомним, что 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, что повлекло за собой неконтролируемую утечку воды из него, значительное повышение уровня воды в реке Ингулец и подтопление соответствующих местностей. 15 и 16 сентября снова сообщалось о новых ударах по гидротехническим сооружениям города