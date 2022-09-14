Войска РФ ударили ракетами по Кривому Рогу: поражена дамба водохранилища, Ингулец вышел из берегов

Кривой Рог Днепропетровской области под вечер 13 сентября был атакован восемью российскими крылатыми ракетами, сообщил в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Поскольку ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей. Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде", - указал он.

По словам чиновника ОП, россиянам нужно создать панику, в которой будет трудно принимать решения, и призвал людей не паниковать. Он добавил, что сейчас компетентные службы уже ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация (отметим при этом, что в самом Кривом Роге военная администрация, возможность создания которых президентом предусмотрена законом о правовом режиме военного положения, не создавалась).

"Главное, что пострадавших среди мирного населения нет, а остальное – восстановим. Ситуацию держим под контролем", – подчеркнул Тимошенко.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил публикацией соответствующего фото, что удар пришелся по дамбе Карачуновского водохранилища.

"Страна-террорист и далее воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и еды. Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да", - подчеркнул он.

В сети же распространилось уже большое количество фото и видео, свидетельствущие о значительном повышении уровня воды в реке Ингулец после поражения гидротехнических сооружений в городе. В частности, вода уже снесла один из пешеходных мостов через реку – в районе МОПР.

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