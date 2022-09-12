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Оккупанты обстреляли жилые дома в трех громадах Днепропетровской области

Оккупанты обстреляли жилые дома в трех громадах Днепропетровской области

В ночь с 11 на 12 сентября российские оккупационные войска открывали огонь по Днепропетровской области из "Градов", ствольной артиллерии и "Ураганов". В результате повредили лицей и около 10 жилых домов.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли жилые дома в трех громадах Днепропетровской области

Враг из "Градов" обстрелял Красногригорьевскую громаду Никопольского района, где повредил лицей и жилые дома.

Из ствольной артиллерии ударили российские оккупационные войска по Марганецкой громаде и Никополю.

Фото 3 — Оккупанты обстреляли жилые дома в трех громадах Днепропетровской области

По Зеленодольской громаде враг ночью вел огонь из "Ураганов". Оккупанты повредили жилой дом и газопровод. Детали разрушений уточняются, пострадавших нет.

Днем ранее, ночью 11 сентября армия-страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Как мэр Борис Филатов, оккупанты решили "поздравить" горожан с Днем города и ударили по центру Днепра ракетой.

До этого, ночью 10 сентября, россияне атаковали сразу три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

Автор:
Вита Молодан