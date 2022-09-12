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В Харькове один человек погиб в результате ночных обстрелов
Российские оккупационные войска ночью 12 сентября нанесли очередной удар по Харькову. Целью врага стал жилой дом в Новобаварском районе. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
По состоянию на 07:30 известно об одном погибшем и двух пострадавших. Само здание частично разрушено.
Мэр уточнил, что водоснабжение, пропавшее из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры, в Харькове ночью было возобновлено. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Напомним, вечером 11 сентября захватчики нанесли удар по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5, а также по объектам критической инфраструктуры под Харьковом, о чем сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из-за этого без света остались Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая области.
Из-за этих обстрелов также задержались поезда, следующие из Сум, Харькова и Полтавы.