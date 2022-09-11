- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Обстрелы инфраструктуры вызвали задержку поездов в Сумы, Харьков и Полтаву
Из-за российских обстрелов инфраструктуры задержались поезда, следовавшие из/в Сумы, Харьков и Полтаву. Об этом на своем телеграмм-канале сообщает "Укрзализныця".
"На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет разрешено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", - говорится в сообщении.
По состоянию на 21:00 из-за перебоев с электроснабжением задержку имели следующие поезда:
№1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 мин;Подписывайтесь на наш YouTube канал
№786 Киев — Шостка — задержка 40 мин (электроснабжение возобновлено, поезд следует дальше);
№259 Сумы - Ивано-Франковск - Напряжение восстановлено, поезд отправился 20:38 (задержка +38мин).
Напомним, вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода. Об этом сообщают телеграммы-каналы местных ОГА.