Обстрелы инфраструктуры вызвали задержку поездов в Сумы, Харьков и Полтаву

Из-за российских обстрелов инфраструктуры задержались поезда, следовавшие из/в Сумы, Харьков и Полтаву. Об этом на своем телеграмм-канале сообщает "Укрзализныця".

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"На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет разрешено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21:00 из-за перебоев с электроснабжением задержку имели следующие поезда:

№1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 мин;

№786 Киев — Шостка — задержка 40 мин (электроснабжение возобновлено, поезд следует дальше);

№259 Сумы - Ивано-Франковск - Напряжение восстановлено, поезд отправился 20:38 (задержка +38мин).

Напомним, вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода. Об этом сообщают телеграммы-каналы местных ОГА.