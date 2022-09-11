Обстріли інфраструктури викликали затримку поїздів до Сум, Харкова та Полтави

Через російські обстріли інфраструктури затрималися поїзди, котрі прямували з/до Сум, Харкова та Полтави. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє "Укрзалізниця".

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"На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - сказано в повідомленні.

Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мали наступні поїзди:

№1 Харків - Івано-Франківськ - орієнтівна затримка 45 хв;

№786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання поновлено, поїзд прямує далі);

№259 Суми — Івано-Франківськ — Напругу відновлено, поїзд вирушив 20:38 (затримка +38хв).

Нагадаємо, увечері 11 вересня російські військові завдали удару по критичній інфраструктурі. В ряді областей після повітряної тривоги пропало світло та вода. Про це повідомляють телеграм-канали місцевих ОДА.