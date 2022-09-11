В Харьковской области ССО захватили российский беспилотник

Силам специальных операций при зачистке населенных пунктов Харьковской области удалось захватить российский беспилотный комплекс Орлан с наземными станциями управления антеннами и документацией. Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. "Орлан-10" является основным БПЛА, использующим враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов. Это позволит украинским специалистам радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы эффективно противостоять российской угрозе с неба.

Кроме того, была захвачена самоходная пушка 2С3 ''АКАЦИЯ'', и танк, которые передали подразделениям Сил обороны Украины.

Во время зачистки в плен также попал так называемый полицейский лнр. После первоначального допроса он был отдан представителям Нацполиции.

Напомним, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.

10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг. Контрнаступление украинских войск еще продолжается, сейчас известно о более чем 40 освобожденных населенных пунктах в Харьковской области.

Тем временем российские власти приостановила процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий через успешное контрнаступление ВСУ.