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Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине
Ночью 10 сентября россияне атаковали сразу три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже потушили. Люди не пострадали", - отметил Резниченко.
По его словам, Никопольский район армия страны-агрессора РФ накрыла огнем дважды.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"По Никополю и Марганецкой общине стреляла вражеская тяжелая артиллерия. Людей не задело", - отметил глава ОВА.
Кроме того, по Синельниковскому району под утро россияне выпустили несколько ракет.
"Люди не пострадали. Разрушено местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", - сообщил Резниченко.
Отметим, что армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Днепропетровской области. В ночь на 9 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район.