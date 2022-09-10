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Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине

Ночью 10 сентября россияне атаковали сразу три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже потушили. Люди не пострадали", - отметил Резниченко.

По его словам, Никопольский район армия страны-агрессора РФ накрыла огнем дважды.

"По Никополю и Марганецкой общине стреляла вражеская тяжелая артиллерия. Людей не задело", - отметил глава ОВА.

Кроме того, по Синельниковскому району под утро россияне выпустили несколько  ракет.

"Люди не пострадали. Разрушено местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", - сообщил Резниченко.

Отметим, что армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Днепропетровской области. В ночь на 9 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район.

Автор:
Светлана Манько