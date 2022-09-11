Оккупанты ударили по центру Днепра ракетой

Ночью 11 сентября армия-страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты продолжали также обстреливать и Днепропетровскую область. Враг попал по двум районам – Днепровскому и Никопольскому.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Раненый 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются", - отметил Резниченко.

Как заметил мэр Днепра Борис Филатов, оккупанты решили "поздравить" горожан с днем города и ударили по центру Днепра ракетой.

"Куда стреляли и с какой целью – опять непонятно. Исключительно террор и запугивание. Предварительно погибших нет. Но есть раненые. Масштаб разрушений уточняется", - сообщил Филатов.

Кроме того, оккупанты обстреляли трижды за ночь Никополь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести.

В городе разрушены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Ударил враг и по Марганецкой общине. Предварительно, без раненых и разрушений.

Напомним, ночью 10 сентября россияне атаковали сразу три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.