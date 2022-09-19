Ракетный удар по дамбе Киевской ГЭС не повлечет за собой никакой катастрофы - "Укргидроэнерго"

Ракетный обстрел дамбы Киевской гидроэлектростанции не сможет привести к катастрофическим последствиям, утверждает оператор станции компания "Укргидроэнерго".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"О возможных сценариях ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла: критической угрозы для населения не прогнозируется. Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х годах с учетом тогдашних угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто", - говорится в сообщении.

В "Укргидроэнерго" указывают, что в случае повреждения металлических затворов плотины действительно может начаться постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла.

В компании уверяют, что зоны подтопления будут незначительными и известны Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены своевременно.

Читайте также Категория Происшествия Внезапно Внезапно Оккупанты отключили Каховскую ГЭС

"Поэтому "Укргидроэнерго" рассматривает распространение необоснованных оценок о катастрофических последствиях возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а порой и вредную деятельность, направленную на нагнетание паники, отвлечение общества от актуальных проблем и попытку получения авторитета в медиа через распространение непрофессиональных оценок", - возмутились в компании.

Там также подчеркнули, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены автоматизированной системой контроля безопасности, которая обеспечивает круглосуточный непрерывный контроль основных показателей их состояния, своевременное выявление каких-либо предпосылок его изменения и предотвращение аварийного состояния.

По данным "Укргидроэнерго", с точки зрения надежности эти сооружения, как и другие ГЭС компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами межведомственной комиссии, которая каждые пять лет выполняет их обследование. Кроме того, учитывая стратегическое значение Киевской ГЭС, ее охраняет ведомственная военизированная охрана во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств.

Напомним при этом, что 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, что повлекло за собой неконтролируемую утечку воды из него, значительное повышение уровня воды в реке Ингулец и подтопление соответствующих местностей. При этом 15 и 16 сентября снова сообщалось о новых ударах по гидротехническим сооружениям города.