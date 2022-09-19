Ракетний удар по греблі Київської ГЕС не спричинить жодної катастрофи - "Укргідроенерго"

Ракетний обстріл греблі Київської гідроелектростанції не зможе призвести до катастрофічних наслідків, стверджує оператор станції компанія "Укргідроенерго".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла: критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х роках з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто", - йдеться у повідомленні.

В "Укргідроенерго" вказують, що у випадку пошкодження металевих затворів греблі дійсно може початися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла.

В компанії запевняють, що зони підтоплення будуть незначними і відомі Держслужбі з надзвичайних ситуацій та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно.

Читайте також Категорія Події зненацька зненацька Окупанти відключили Каховську ГЕС

"Тож "Укргідроенерго" розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок", - обурилися в компанії.

Там також підкреслили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені автоматизованою системою контролю безпеки, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників їхнього стану, своєчасне виявлення будь-яких передумов його зміни та запобігання виникненню аварійного стану.

Наразі, за даними "Укргідроенерго", з точки зору надійності ці споруди, як і інші ГЕС компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їхнє обстеження. Крім того, враховуючи стратегічне значення Київської ГЕС, її охороняє відомча воєнізована охорона у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств.

Нагадаємо при цьому, що 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по греблі Карачунівського водосховища в Кривому Розі, що спричинило неконтрольований витік води з нього, значне підвищення рівня води у річці Інгулець та підтоплення відповідних місцевостей. При цьому 15 та 16 вересня знову повідомлялося про нові удари по гідротехнічних спорудах міста.