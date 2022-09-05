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Оккупанты отключили Каховскую ГЭС
Российские военные целенаправленно отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.
Об этом вечером 5 сентября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении Генштаба.
Отметим, что в этот же день из-за пожара после обстрелов отключили последнюю линию, которая соединяла Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Также в результате обстрелов со стороны оккупантов были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отключение произошло после того, как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую АЭС.
Оданак ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.