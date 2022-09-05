Российские военные целенаправленно отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

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Об этом вечером 5 сентября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении Генштаба.

Отметим, что в этот же день из-за пожара после обстрелов отключили последнюю линию, которая соединяла Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Также в результате обстрелов со стороны оккупантов были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь.

Отключение произошло после того, как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую АЭС.

Оданак ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.