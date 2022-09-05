Місія МАГАТЕ залишила Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 5 вересня покинула Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. На станції залишилися лише два спостерігачі від агентства. Повну доповідь про відвідування та роботу станція має бути оприлюднена завтра.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

В "Енергоатомі" також повідомили, що російські військові залишаються на території ЗАЕС, в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

"Наразі в роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС", - зазначили в "Енергоатомі".

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, ввечері 3 вересня після чергових обстрілів російськими окупантами була пошкоджена лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від мережі.

Зазначимо, місія МАГАТЕ 1 вересня прибула до Запорізької атомної електростанції в окупованому Росією місті Енергодар.

Не пробувши там і двох годин, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі залишив окуповану ЗАЕС. Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.