Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 сентября покинула Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. На станции остались всего два наблюдателя от агентства. Полный доклад о посещении и работе станции должен быть обнародован завтра.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", - говорится в сообщении.

Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

В "Энергоатоме" также сообщили, что российские военные остаются на территории ЗАЭС, в машинных залах 1-го и 2-го блоков находятся грузовики с оружием и боеприпасами.

"В настоящее время в работе остается только 6-й энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС", - отметили в "Энергоатоме".

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вечером 3 сентября после очередных обстрелов российскими оккупантами была повреждена линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19:35 5-й энергоблок ЗАЭС был отключен от сети.

Отметим, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Россией городе Энергодар.

Не пробыв там и двух часов, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул оккупированную ЗАЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.