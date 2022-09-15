Российские войска повторно обстреляли гидротехнические сооружения Кривого Рога

Российские войска 15 сентября снова обстреляли гидротехнические сооружения в Кривом Роге. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"У нас в очередной раз "прилеты" в Кривом Роге. Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно, люди не пострадали. На месте ударов работают спасатели и аварийные службы. Враг умышленно терроризирует нас бесконечными атаками. Но как бы тяжело ни было, мы все преодолеем", - написал он.

Днем он также сообщил, что под вражеский обстрел также попал объект промышленной инфраструктуры в Кривом Роге, отметив, что "масштабы разрушений уточняются".

Напомним, что 14 сентября российские войска совершили массированный ракетный обстрел Кривого Рога, попав по дамбе Карачуновского водохранилища. Из-за неконтролируемой утечки около 100 кубометров воды в секунду река Ингулец начала выходить из берегов и затапливать дома на близлежащих улицах.

Как сообщил незадолго до нового удара в своем Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, вода постепенно отходит из Кривого Рога, что можно наблюдать на примере парка имени Мершавцева: накануне там максимальный уровень воды достигал 190 см, а днем в четверг – уже 65 см.

"Эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше. Час назад завершили работы по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды. Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще семи домах Центрально-Городского района", – сообщил чиновник.

По его данным, на момент публикации оставались подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков, работы по ликвидации продолжались полным ходом.