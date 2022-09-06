Россияне ударили по нефтебазе в Кривом Роге

Утром 6 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе". – отметил Резниченко.

По его словам, на месте работают пожарные и пожарный поезд.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется.

Отметим, вчера около 19:00 враг нанес два ракетных удара по складу с топливом в Криворожском районе.

Также в ночь на 6 сентября от вражеского огня пострадал Никопольский район Днепропетровщины, который оккупанты обстреляли "Градами".