- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия вновь нанесла удар по Кривому Рогу
ВС РФ во второй половине дня 15 сентября нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Предварительно известно, что вследствие атаки жертв нет, масштабы разрушения уточняются.
"Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата", - прокомментировал Резниченко.
Местные власти призывают жителей, ставших свидетелем ракетного удара, не публиковать фото и видео места попадания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Кривой Рог вечером 13 сентября потерпел удар восемью российскими крылатыми ракетами. Удар пришелся по дамбе Карачуновского водохранилища.
В первые часы на месте удара наблюдалась утечка воды 100 кубометров в секунду, из-за чего повышался соответствующим образом уровень воды в реке Ингулец.
Всю ночь в регионе боролись с последствиями ракетного удара по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец и подвергались новым обстрелам. Днем 15 сентября уровень воды в реке начал снижаться.