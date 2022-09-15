Оккупанты обстреляли Никополь "Градами", на реке Ингулец снижают уровень воды после ракетного удара, - ОВА

В Днепропетровской области всю ночь боролись с последствиями ракетного удара по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец и страдали от новых обстрелов. Никопольский район враг обстрелял 5 раз за ночь.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Кривом Роге укротили воду, которая разлилась после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города", - отметил Резниченко.

По уточненным данным, нанесли удар россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер". Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до 2 метров.

"На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу", - сообщил Резниченко.

Он подчеркнул, что подтоплены 112 частных домов. Люди эвакуированы.

Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются.

"Никопольский район враг обстрелял 5 раз за ночь. Пострадавших нет. В Марганецкой общине повреждена линия электропередач. Без света более 700 семей. Энергетики чинят", - отметил глава ОВА.

Также Никополь россияне накрывали огнем четыре раза. Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждены 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия.

Отметим, по Кривому Рогу Днепропетровской области под вечер 13 сентября россияне нанесли удар восемью крылатыми ракетами. Удар пришелся по дамбе Карачуновского водохранилища, из-за чего поднялся уровень воды на реке Ингулец.