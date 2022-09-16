Оккупанты снова обстреляли гидротехнические сооружения Кривого Рога

16 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли гидротехнические сооружения в Кривом Роге.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений", - отметил Резниченко.

По его словам, спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

"Очередной ракетный террор россиян…", - подытожил глава ОВА.

Напомним, российские войска 15 сентября также обстреляли гидротехнические сооружения в Кривом Роге.

А 14 сентября российские войска совершили массированный ракетный обстрел Кривого Рога, попав по плотине Карачуновского водохранилища. Из-за неконтролируемой утечки около 100 кубометров воды в секунду река Ингулец начала выходить из берегов и затапливать дома на близлежащих улицах.