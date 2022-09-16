Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты снова обстреляли гидротехнические сооружения Кривого Рога

Оккупанты снова обстреляли гидротехнические сооружения Кривого Рога

16 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли гидротехнические сооружения в Кривом Роге.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений", - отметил Резниченко.

По его словам, спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

"Очередной ракетный террор россиян…", - подытожил глава ОВА.

Напомним, российские войска 15 сентября также обстреляли гидротехнические сооружения в Кривом Роге.

А 14 сентября российские войска совершили массированный ракетный обстрел Кривого Рога, попав по плотине Карачуновского водохранилища. Из-за неконтролируемой утечки около 100 кубометров воды в секунду река Ингулец начала выходить из берегов и затапливать дома на близлежащих улицах.

Автор:
Светлана Манько