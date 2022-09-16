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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов": в Никополь прилетело более 40 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 16 сентября от вражеского огня страдали Никопольский и Криворожский районы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам", - отметил Резниченко.
По его словам, горячее всего было в Никополе, куда прилетело более 40 российских снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрелов ранена 57-летняя женщина.
В городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач.
Обстрелы вызвали четыре пожара. Пламя уже потушили.
В Красногригорьевской общине повреждены 3 многоэтажки и магазин. Люди не пострадали.
В Марганецкой и Зеленодольской общинах также обошлось без пострадавших.
Напомним, российские войска 15 сентября снова обстреляли гидротехнические сооружения в Кривом Роге.