Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов": в Никополь прилетело более 40 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 16 сентября от вражеского огня страдали Никопольский и Криворожский районы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам", - отметил Резниченко.

По его словам, горячее всего было в Никополе, куда прилетело более 40 российских снарядов.

В результате обстрелов ранена 57-летняя женщина.

В городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач.

Обстрелы вызвали четыре пожара. Пламя уже потушили.

В Красногригорьевской общине повреждены 3 многоэтажки и магазин. Люди не пострадали.

В Марганецкой и Зеленодольской общинах также обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска 15 сентября снова обстреляли гидротехнические сооружения в Кривом Роге.