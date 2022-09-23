В Торецке из-под завалов многоэтажки вытащили 19 человек

19 человек, среди которых двое детей, спасли сегодня ночью спасатели ГСЧС из разбитой оккупантами 9-этажки в Торецке Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне ударили ракетой по жилому дому вчера вечером. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с 9 по 7 этажа", – отметил Кириленко.

По его словам, значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10.

"Поэтому последствия столь тяжелого удара можно считать легкими: только один человек травмирован", - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что это – очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь.

"Кто до сих пор не выехал с территории Донетчины, особенно - из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, российские военные 19 сентября нанесли удары артиллерией, ракетами и авиацией по Авдеевке, Краматорску и Торецкой Донецкой области.