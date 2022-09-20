Россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте: под завалами могут быть люди

В ночь на 20 сентября оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте, под завалами которой могут быть люди.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около часа ночи враги нанесли авиаудара по Бахмуту — попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда", - отметил Кириленко.

По его словам, под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.

Также накануне вечером под обстрел попало Хромово — один человек ранен.

"Громко прошла ночь в Северске. В результате обстрелов разрушены по меньшей мере 2 частных дома. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщил Кириленко.

Кроме того, ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, к утру — центральную. По предварительной информации, без жертв.

"В полпервого ночи под обстрелы попала Богоявленка Угледарской общины — объемы разрушений устанавливаем", - отметил Кириленко.

Напомним, российские военные 19 сентября нанесли удары артиллерией, ракетами и авиацией по Авдеевке, Краматорску и Торецкой Донецкой области.