- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте: под завалами могут быть люди
В ночь на 20 сентября оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте, под завалами которой могут быть люди.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Около часа ночи враги нанесли авиаудара по Бахмуту — попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда", - отметил Кириленко.
По его словам, под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также накануне вечером под обстрел попало Хромово — один человек ранен.
"Громко прошла ночь в Северске. В результате обстрелов разрушены по меньшей мере 2 частных дома. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщил Кириленко.
Кроме того, ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, к утру — центральную. По предварительной информации, без жертв.
"В полпервого ночи под обстрелы попала Богоявленка Угледарской общины — объемы разрушений устанавливаем", - отметил Кириленко.
Напомним, российские военные 19 сентября нанесли удары артиллерией, ракетами и авиацией по Авдеевке, Краматорску и Торецкой Донецкой области.