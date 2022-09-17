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Захватчики обстреляли Константиновку. Пятеро раненых, среди которых ребенок
В субботу, 17 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Константиновке Донецкой области, сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. По его словам, в результате были ранены пять человек, среди которых ребенок.
"Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу. Все гражданские должны покинуть область – особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь вовремя!" – написал Кириленко.
Напомним, что в этот же день захватчики нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. В результате девочка 11 лет погибла. Еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, состояние пострадавшей среднее.
По предварительным данным, из-за атаки повреждены критическая инфраструктура, частный сектор, предприятия, автозаправочная станция. На местах работают все профильные службы, подробная информация о последствиях ракетного удара уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В этот же день, около двух часов ночи, оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания.